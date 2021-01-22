Краснодарский край лидирует в развитии садоводства

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По итогам прошлого года Кубань сохранила лидерство в стране по темпам развития садоводства.

- В прошлом году были сложные погодные условия. Но несмотря на это в промышленных садах собран высокий урожай плодовых и ягодных культур – более 300 тысячи тонн. Также в регионе заложили еще свыше 1730 га молодых садов, - отметил вице-губернатор региона Андрей Коробка.

Садоводство в крае и в этом году останется одним из приоритетных направлений. Высокую скорость по закладке планируется сохранить – готовятся к посадке плодовых деревьев еще 1500 га.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что Краснодарский край достиг рейтинговых показателей по большинству позиций доктрины продовольственной безопасности страны. В том числе в целевых результаты по зерновым, овощам, фруктам, мясу, сахару и растительному маслу.