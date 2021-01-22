Рейсы состоятся с 27 июня по 12 сентября. Фото: Юлия БАРАНОВА

Навигация лайнера «Князь Владимир» стартует из Сочи в июне. В программе круиза посещение Новороссийска, Ялты и Севастополя.

- Рейсы состоятся с 27 июня по 12 сентября, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе компании «Черноморские круизы».

Для туристов обновят анимационную и экскурсионные программы, подготовят для детей новые приключенческие квесты и костюмированные шоу. На верхней палубе судна намечено открыть кинотеатр под открытым небом.

В межнавигационный период «Князь Владимир» находится в порту Севастополь.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что круизный лайнер «Князь Владимир» собирается переехать в Новороссийск из Сочи. Из-за пандемии круизы на весь 2020 года отменили. Хотя до этого он курсировал между Краснодарским краем и Крымом.