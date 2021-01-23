Фото: пресс-службы Международного аэропорта Сочи

Житель Сочи устроил пьяный дебош в самолете во время полета Челябинск. Буйный пассажир привлечен к административной ответственности.

В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту уральского города вызвали наряд полиции к приземлившемуся самолету из Сочи. Житель города-курорта во время полета нецензурно выражался, оскорблял бортпроводников и мешал пассажирам.

- 48-летний сочинец привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ, - сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что за пьяный дебош на борту авиарейса Санкт-Петербург – Сочи девушку оштрафовали на 1 тысячу рублей. Пассажирка громко разговаривала, ругалась матом и выпивала алкоголь.