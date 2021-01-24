Привиться от COVID-19 можно в одном из торговых центров Краснодара

Вакцинироваться теперь удобно Фото: Ева МУР

Сделать прививку от коронавируса в Краснодаре теперь в торговом центре «Красная площадь» в Краснодаре. Зона для вакцинации оборудована у медпункта на втором этаже здания.

Ранее такие пункты уже разместились на улице рядом с торговым центром и на Главной городской площади.

Пункты вакцинации работают ежедневно, с 9 до 17 часов. Прививку можно сделать бесплатно и добровольно, нужно иметь при себе паспорт, страховой медицинский полис и СНИЛС.

- Каждому сделавшему прививку выдают сертификат, по которому в этом же прививочном пункте через 21 день пациент сможет получить второй компонент вакцины,- сообщает региональный минздрав.

"Комсомолка" испытала на себе удобство пунктов. Читайте в нашем репортаже.

Как отметили в ведомстве, на Кубань до конца февраля намечено поставить 235 тысяч доз вакцины ГамКовидВак («Спутник V»).