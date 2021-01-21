«Поликлиника не звонит, хоть тут уколюсь»: как в Краснодаре работает мобильный пункт вакцинации от коронавируса

Мобильный пункт вакцинации от коронавируса Фото: Ольга ШАХОВА

Хорошая новость пришла неожиданно – в Краснодаре заработали два мобильных пункта вакцинации от коронавируса. Один – на Главной городской площади, второй - у «Красной площади». Бросаю все и бегу к площади. Здесь, прямо под окнами городской мэрии, строит огромный грузовик, на нем большими буквами - «Вакцинация от COVID-19 бесплатно!».

Кроме меня с мужем (его тоже прихватила, мы давно всей семьей ждали вакцину) - еще два десятка желающих уколоться. Все в масках и даже соблюдают дистанцию. В очереди – разный народ: и помоложе, и в возрасте. Рядом ходят три волонтера – студенты медколледжа. На них - специальные белые накидки, на которых написано – волонтер. Ребята отвечают на все вопросы и приглашают прохожих присоединиться к вакцинации. Не все, к кому они подходят, соглашаются. Но многие останавливаются и интересуются, как работает пункт.

Мобильный пункт Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

- С 9 утра до пяти вечера каждый день, - отвечает волонтер. – С собой необходимо иметь паспорт, СНИЛС и медполис.

На улице – морозец. И уже через полчаса люди начинают мерзнуть и бегать в соседнее кафе за горячим чаем. Примерно минут 15 уходит на одного человека, чтобы его уколоть. Поэтому очередь движется очень медленно.

Не все выходящие из машины настроены на разговор.

- Как вы себя чувствуете? – спрашиваю у парня в синей куртке, который вышел уже привитый.

Очередь из двадцати человек растянулась на два часа Фото: Варвара ДЫМ

- Все хорошо, - ответил он, не останавливаясь. Видно было, что разговаривать он не особо и хотел. Поэтому жду своей очереди, чтобы на себе все почувствовать.

Проходит час. Очередь движется очень медленно.

- Сама прививка быстро делается, бумаги долго заполнять, - отвечает парнишка-волонтер на вопросы жаждущих прививки.

- Попросите врачей, пусть они передадут бланки, мы заполним и будем заходить уже с готовыми бумагами, так же быстрее будет, - просит кто-то из очереди.

Волонтер удалился. Но не в машину, где ставят прививки. Один мужчина из очереди начинает звонить на телефон "горячей линии" минздрава, который указан на борту мобильного пункта и просит тоже самое там. И буквально через несколько минут нам выносят бланки, правда ручек не хватает. В очереди из 20 человек они нашлось только у двоих. Эти две ручки и пустили по кругу. Но волонтер раздает не сразу всем бумаги, а по частям – сначала первым трем, кто ближе к машине в очереди, а когда они начинают по одному выходить, бланки дает следующим. Видимо, для того, чтобы никто не ушел домой с ковидными документами. Так дело пошло быстрее.

К тому времени пошел уже второй час в очереди на морозе.

- Ради вакцины готовы и померзнуть, главное – не простыть, - топчется с ноги на ногу девушка в короткой норковой шубке. – Я в свою поликлинику, в тринадцатую, еще неделю назад записалась на прививку, мне сказали, что перезвонят и пригласят на укол. До сих пор нет звонка. Уже пункт мобильный открылся, а поликлиника молчит. Я не стала ждать, сюда пришла. Очень хочу уколоться! Надеюсь на вакцину очень, все вокруг болеют, знакомые лежат в больницах. Страшно. Не хочу там оказаться.

- Ха! Неделю! – усмехнулась ей в ответ женщина в малиновой шапке и длинном синем пальто. – Я в своей девятой поликлинике месяц назад оставила заявку, и до сих пор молчат. Как здорово придумали с мобильным пунктом, раз поликлиника молчит, я тут сделаю.

- Ой, я из 16 поликлиники две недели звонка уже жду, - говорит дама в бордовом платке.

Долгожданная вакцина Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В разговор разом включились все и стали обсуждать работу городских здравниц. И многие просто не стали ждать, когда им позвонят и позовут на вакцинацию, а прибежали сюда, в мобильный пункт. Как только узнали о том, что он заработал. Многие просто сбежали с работы, чтобы уколоться.

- Время, конечно, не очень удобное поставили – с 9 до 17. Все на работе. Вот бы после шести еще машина эта стояла и принимала всех, было бы идеально, - говорили в очереди.

Волонтеры, отдать им должное, все внимательно слушали и обещали передать все просьбы «куда следует».

Сначала проверяют все документы, а потом уже делают прививку Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Когда дошла моя очередь до вакцинации, все бумаги были уже заполнены замерзшими на морозе руками. В машине было тепло. И там правда все делается быстро. Пока одна сотрудница изучает документы, другая измеряет температуру, а потом - то самое, из-за чего я простояла на морозе два часа - вакцинация. Буквально минута, укол в плечо и все – первый этап пройден. Осталось подождать еще 21 день и сделать повторную вакцину. Такие правила.

Наш корреспондент сделала прививку в первый же день работы мобильного пункта вакцинации Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

После того, как меня укололи, сразу стало так тепло, щеки раскраснелись… Хотя, может, это было от того, что я сидела в тепле после мороза.

О том, что нельзя делать после вакцинации, читайте здесь.

КОНКРЕТНО

Вынесут стол и дадут ручки

После первого дня работы мобильного пункта стало ясно, чего не хватает. И все шероховатости обещали исправить. Например, на следующий день должны уже вынести стол, на котором желающим привиться будет удобнее заполнять бумаги, и пообещали запастись ручками.

- Да, были жалобы от горожан, но мы все учтем, работу мобильного пункта сделает удобнее для краснодарцев, - рассказали в минздраве Краснодарского края. - Сами мобильные пункты будут работать каждый день, чтобы все желающие могли привиться. Вакцины в крае достаточно, хватит всем.

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