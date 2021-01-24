В полиции Анапы назвали фейком видео, распространяемое после несанкционированного митинга в городе

Правоохранители в Анапе девушку не задерживали

В Анапе участники несанкционированного митинга в поддержку Алексея Навального, 23 января, делятся видео. На кадрах правоохранители якобы что-то подкладывают в рюкзак одной из его участниц.

Однако в ГУ МВД его назвали фейковым и провокационным.

- Полицейские Анапы опровергают, что такая ситуация имела место быть, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе ведомства. - Установлено, что 23 января на театральной площади города-курорта правоохранители вели профилактические беседы с жителями и гостями о необходимости соблюдения требований закона.

Разговор с одной из участниц, действительно, имел место быть, не опровергают правоохранители. Ее отвели в сторону за излишнюю активность и поговорили.

- Девушку никто не задерживал. Она сама покинула место проведения мероприятия, - уточняют "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Напомним, сегодня, 24 января, мужчину, оголившего зад с памятника казакам-поселенцам в Краснодаре, задержали.