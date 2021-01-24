Кто такой показавший зад толпе с памятника казакам в Краснодаре

Мужчину ждет суд. Фото: @112.gelen

В Краснодаре после несанкционированного митинга 23 января задержали мужчину, который взобрался на памятник казакам-первопроходцам, спустил штаны и показал толпе свою пятую точку. Участники шествия такой перформанс тоже не оценили и освистали хулигана. В полиции молодой человек, назвавшийся Владимиром Егоровым, извинился перед всеми, чьи чувства и взоры оскорбил в тот момент.

- Я очень раскаиваюсь, что поддался влиянию толпы. В тот момент я не осознавал, что это памятник и мои действия могут оценить как акт неуважения к казакам, - записал мужчина свои слова на видео. - Со мной здесь нормально обращаются в полиции, никто не заставляет меня извиняться насильно. Просто мы поговорили с сотрудниками и мне разъяснили, что произошло.

Он добавил, что вероятнее всего, ему придется ответить перед законом за свой поступок.

- Ну что суд решит, так и будет, - заявил молодой человек.

Напомним, свое заявление по данному инциденту сделали и в Кубанском казачьем войске.

- Уверены, для всех здравомыслящих людей теперь очевидны последствия таких «прогулок» и уровень культуры участников. Произошедшее – акт вандализма, надругательство над одним из главных для казаков и всех жителей Краснодарского края мемориалом, - говорится в заявлении ККВ.

К слову, официальных комментариев от ГУМВД Краснодарского края пока нет.

В целом, массовая несанкционированная акция в центре Краснодара в целом прошла без эксцессов. После нескольких часов мирных протестов жители разошлись.