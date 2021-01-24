Участника митинга, показавшего зад на памятнике казакам-первопроходцам в Краснодаре, осудили

Краснодарца наказали. Фото: Алексей Аванесян

Суд в Краснодаре вынес наказание Владимиру Егорову, который вчера, 23 января, забрался на памятник казакам-первопроходцам и снял штаны.

- 10 суток ареста за организацию митинга. За "коня" перед жителями города Владимир уже извинился и готов это сделать еще раз. Действительно, глупый поступок, - написал на своей странице в соцсети адвокат Алексей Аванесян.

Напомним, в полиции молодой человек записал видео с извинениями перед всеми, чьи чувства и взоры оскорбил в тот момент.

- Я очень раскаиваюсь, что поддался влиянию толпы. В тот момент я не осознавал, что это памятник и мои действия могут оценить как акт неуважения к казакам, - записал мужчина свои слова на видео. - Со мной здесь нормально обращаются в полиции, никто не заставляет меня извиняться насильно. Просто мы поговорили с сотрудниками и мне разъяснили, что произошло.