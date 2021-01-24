В Краснодарском крае при странных обстоятельствах пропала 15-летняя девочка

Вику ищут родители!

На Кубани начались поиски 15-летней Вики Костенко. Поздно ночью, 23 января, она вышла из дома в станице Новомышастовской и пропала. Родители не заметили исчезновения дочери до утра. Только когда ребенка в ее комнате не обнаружили, начали бить тревогу.

Если вам что-либо известно о местонахождении Вики, они просят сообщить по телефону 8(86165) 33 171 или 02.

Школьнице на вид 16+-17 лет, рост 160 - 165, стройного телосложения, волосы распущены, глаза карие.

Была одета: куртка цвета хаки, серые джинсы, ботинки черного цвета. При себе может иметь красный рюкзак.

Родственники предполагают, что она могла отправиться в станицу Полтавскую или в Краснодар.

Помогите найти подростка!

Напомним, вчера, 23 января, в Краснодаре прошел несанкционированный митинг. Через соцсети несовершеннолетних призывали выйти в поддержку акции.