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В налоговой инспекции Туапсинского района прошли обыски и задержания. Необходимые следственные действия направлены на сбор доказательственной базы.

- Задержана начальник межрайонной ИФНС России по №6 по Краснодарскому краю Елена Семеняк, - сообщает местная газета «Ваш голос».

В соцсетях издание разместило видео, на кадрах которого - силовики у здания налоговой службы.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что бывший мэр Туапсе Владимир Зверев услышал приговор суда. Сейчас экс-градоначальник заключен под стражу.

Бывший глава Туапсе Сергей Зверев находится под стражей около полутора лет. Его задержали еще в августе 2019-го. По данным следствия, в мае того года к мэру заглянул местный предприниматель. Они просил в аренду землю на 49 лет.

Зверев знал, что передача участка без организации торгов невозможна, но все же издал постановление о выделении земли в аренду. Сумма сделки составила 23 миллиона рублей.