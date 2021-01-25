5 лет колонии и 700 тысяч штрафа: бывший мэр Туапсе Владимир Зверев услышал приговор суда

Фото: администрация Туапсе

Бывший глава Туапсе Сергей Зверев находится под стражей около полутора лет. Его задержали еще в августе 2019-го. По данным следствия, в мае того года к мэру заглянул местный предприниматель. Они просил в аренду землю на 49 лет.

Зверев знал, что передача участка без организации торгов невозможна, но все же издал постановление о выделении земли в аренду. Сумма сделки составила 23 миллиона рублей.

- Оперативникам стало известно, что мэр Туапсе оказал услугу не бесплатно, - добавляют «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - За предоставление участка и покровительство он потребовал у бизнесмена 1,6 миллиона рублей.

Бизнесмен спорить не стал и принял предложение. Двумя частями он передал бывшему градоначальнику нужную сумму: миллион рублей – через приятелей, еще 600 тысяч – лично.

- В связи с новыми обстоятельствами возбудили еще одно уголовное дело, после чего все объединили в одно производство, - добавляют в ведомстве.

Помимо превышения должностных полномочий и служебном подлоге, мэра заподозрили еще в получении взятки в особо крупном размере.

После проведения сотрудниками отдела УФСБ по Туапсе обысков в администрации обвиняемые издали документ об отмене ранее вынесенного постановления и подписали его «задней» датой.

Затем руководитель «Управления земельных ресурсов» сообщил двум жителям Туапсе об оказании им содействия в подготовке проекта по утверждению схем земельных участков.

- От мужчин он получил 200 и 80 тысяч рублей за совершение незаконных действий, - добавляют в СУ СК РФ по региону.

Туапсинский городской суд завершил рассмотрение уголовного дела.

- Зверев был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 286 УК РФ, ч. 1 ст. 292 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, – сказал «КП» – Кубань» официальный представитель Краснодарского краевого суда Мария Пирогова.

Также на чиновника наложен штраф в размере 700 тысяч рублей. Он не сможет занимать руководящие должности в государственных органах на срок 1 год и 6 месяцев.

53-летняя начальница отдела имущественных и земельных отношений администрации получила 7 лет и 6 месяцев колонии общего режима.

- Она была признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ, ч. 1 ст. 292 УК РФ, п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК Р. Она лишена права занимать руководящие должности в государственных органах на срок 4 года со штрафом в двадцатикратном размере суммы взятки – 4 миллиона рублей, – добавили в пресс-службе суда.

Руководитель «Управления земельных ресурсов» получил 4 года колонии строгого режима.

- Он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ. Также он лишен права занимать руководящие должности в государственных органах на срок 3 года, со штрафом в десятикратном размере суммы взятки – 2 миллиона рублей, – добавили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

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