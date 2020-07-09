В Туапсе перед судом предстанет бывший мэр

Совсем скоро перед законом предстанут 63-летний экс-глава Туапсе, 53-летняя начальница отдела имущественных и земельных отношений администрации. Они собрали целый букет статей: «Превышение должностных полномочий» и «Служебный подлог», а у главы в деле значится еще и «Получение взятки». Вместе с ними перед судом предстанет еще 35-летний начальник «Управление земельных ресурсов» - его также обвиняют в получении взятки.

Напомним, о задержании главы стало известно летом 2019 года. По данным следствия, в мае к мэру пришел местный бизнесмен. Предприниматель попросил дать ему в аренду землю на 49 лет. Сергей Зверев был в курсе, что сдача участка без торгов невозможна. Но, закрыв глаза на это, он вместе со своей подчиненной незаконно издал постановление о выделении земли в аренду.

- Внесены ложные сведения о том, что основанием для предоставления явилось решение суда. На самом же деле использовать данный участок никто не разрешил, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю.

Затем чиновник заключил договор по заниженной цене. Общая сумма сделки составила всего 23 миллиона рублей. Хотя обычно стоимость в два раза больше. Самому бизнесмену эта сделка обошлась дорого - за предоставление участка и покровительство мэр потребовал 1,6 миллиона рублей.

После проведения сотрудниками отдела УФСБ по Туапсе обысков в администрации обвиняемые издали документ об отмене ранее вынесенного постановления, подписав его «задней» датой.

Позднее руководитель «Управления земельных ресурсов» сообщил двум туапсинцам об оказании им содействия в подготовке проекта по утверждению схем земельных участков.

- От мужчин он получил 200 и 80 тысяч рублей за совершение незаконных действий, - добавляют в СУ СК по региону.

Дело будет рассматривать Туапсинский городской суд.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Мэру Туапсе предъявили обвинения в служебном подлоге

62-летнему главе Туапсе Владимиру Звереву предъявили обвинения. Ему вменяется превышение должностных полномочий и служебный подлог (ч.2 ст.286, ч.2 ст.292, ч.1 ст.292 УК РФ). Чиновник взят под стражу по решению суда (читайте далее)

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