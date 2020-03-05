Депутаты досрочно прекратили полномочия главы Туапсе Владимира Зверева

Депутаты городского собрания Туапсе досрочно прекратили полномочия главы Туапсе Владимира Зверева, которого обвиняют в превышении должностных полномочий и служебном подлоге.

- Сегодня, 5 марта, на внеочередном заседании городского Совета депутаты рассмотрели вопрос и приняли решение об удалении главы Туапсинского городского поселения Владимира Зверева в отставку, - сообщают в администрации Туапсе.

Это решение депутаты горсовета приняли после поступления инициативы от губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

О задержании главы Туапсе Владимира Зверева стало известно в августе 2018-го. Позже ему предъявили обвинения в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Чиновник взят под стражу по решению суда.

Уголовное дело было возбуждено лично руководителем следственного управления СК России по Краснодарскому краю Вадимом Бугаенко.

- По версии следствия, этой весной к главе Туапсинского городского поселения пришел местный бизнесмен с просьбой сдать ему в аренду земельный участок сроком на 49 лет, - прокомментировали «КП» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - Несмотря на то, что чиновник знал о незаконности такой процедуры без проведения торгов, он издал соответствующее постановление и отдал землю предпринимателю.

Следовали считают, что в постановлении градоначальник сослался на несуществующее решение суда. А после этого еще и занизил предпринимателю арендную плату на землю. В итоге бюджет Туапсе потерял 23 миллиона рублей. На время расследования Владимира Зверева заключили в СИЗО.

И только 5 марта его полномочия прекратили после инициативы губернатора.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

В Туапсе задержали главу города

62-летний глава Туапсе Владимир Зверев задержан. Об этом «КП» - Кубань» сообщил источник в правоохранительных органах.

В распоряжении «Комсомольской правды» - Кубань» оказался протокол задержания, который был составлен утром 8 августа в присутствии адвоката мэра (подробности)

Мэру Туапсе предъявили обвинения в служебном подлоге

62-летнему главе Туапсе Владимиру Звереву предъявили обвинения. Ему вменяется превышение должностных полномочий и служебный подлог (ч.2 ст.286, ч.2 ст.292, ч.1 ст.292 УК РФ). Чиновник взят под стражу по решению суда.

Уголовное дело возбуждено лично руководителем следственного управления СК России по Краснодарскому краю Вадимом Бугаенко (подробности)