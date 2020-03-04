2020-03-04T15:43:53+03:00
Общество

Главу Туапсе собираются лишить поста пока он под следствием

Презумпция невиновности не позволяла убрать с должности мэра 62-летнего Владимира Зверева, пока не нашлись другие обстоятельства
Евгения ОСТРАЯ
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Владимира Зверева посадили в СИЗО на время следствия. Фото: администрация ТуапсеВладимира Зверева посадили в СИЗО на время следствия. Фото: администрация Туапсе
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Мэр Туапсе Владимир Зверев находится в следственном изоляторе с августа прошлого года. Ему предъявили обвинения в превышении должностных полномочий и служебный подлог (ч.2 ст.286, ч.2 ст.292, ч.1 ст.292 УК РФ).

Уголовное дело возбуждено лично руководителем следственного управления СК России по Краснодарскому краю Вадимом Бугаенко.

Однако несмотря на серьезные обвинения и арест, фактически Владимир Зверев продолжает оставаться мэром Туапсе. По закону, лишить работы подозреваемого в преступлении главу города не имеют права пока на это не будет соответствующего решения суда.

В городской думе Туапсе нашли обстоятельства, по которым все-таки собираются лишить полномочий Владимира Зверева, не дожидаясь приговора суда.

- Да, завтра, 5 марта, состоится сессия, на которой вопрос освобождения мэра от должностных полномочий досрочно, будет основным, - подтвердили "КП" - Кубань" в туапсинском Совете депутатов.

Если такое решение поддержат большинством голосов, курортный город ждут выборы мэра.

Напомним, следователи заявляют, что располагают всеми доказательствами вины Зверева, предоставленными оперативниками ФСБ.

- По версии следствия, прошлой весной к главе Туапсинского городского поселения пришел местный бизнесмен с просьбой дать ему в аренду земельный участок сроком на 49 лет, - прокомментировали "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - Несмотря на то что чиновник знал о незаконности такой процедуры без проведения торгов, он издал соответствующее постановление и отдал землю предпринимателю.

Более того, в постановлении Зверев сослался на несуществующее решение суда. А после этого еще и занизил предпринимателю арендную плату на землю, лишив бюджет поселения 23 миллионов рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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