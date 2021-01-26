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В Краснодаре на улице Седина ограничат движение транспорта. Проезд будет закрыт в течение месяца - с 30 января по 28 февраля по выходным дням. На участке в районе дома № 76 и на пересечении с улицей Карасунской будет идти строительство хозяйственно-бытовой канализации.

- Все работы подрядная организация выполнит поэтапно закрытым способом, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Инспекторы дорожного движения призывают водителей быть особенно внимательными на данном участке дороги.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодаре для подведения теплотрассы к строящейся школе ограничат движение транспорта по улице Тепличной. Одновременно изменится и маршрут движения автобусов.