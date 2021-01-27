В Краснодаре за езду по встречной полосе задним ходом накажут водителя автобуса

Скрин из видео: vk.com/ typodar

В краевом центре за езду по встречной полосе задним ходом накажут водителя автобуса. Очевидцы выложили в сеть видео, на котором автобус маршрута № 62 задним ходом движется по встречке на улице Московской.

- Водитель, грубо нарушивший правила дорожного движения, снят с линии, - сообщили в департаменте транспорта мэрии Краснодара. - Руководство предприятия-перевозчика проводит служебное расследование.

В полиции составили административный протокол на водителя автобуса.

- Ему грозит штраф до 5 тыс. рублей или лишение прав на срок до шести месяцев, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

В Краснодаре оштрафовали водителя «Приоры», на которую поставили необычно большие колеса.