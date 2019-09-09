2019-09-09T15:34:44+03:00
Общество

В Краснодаре оштрафовали водителя завышенной «Приоры»

27-летний Ваган Микаэлян заплатил 500 рублей
Ольга СУХОВА@kp_kuban
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Завышенная "Приора" произвела фурор в КраснодареЗавышенная "Приора" произвела фурор в Краснодаре
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Видео с обычной «Приорой», на которую поставили необычно огромные колеса, посмотрели и в полиции Краснодара. И попросили владельца «Лады» вернуть все, как было.

27-летний краснодарский автослесарь Ваган Микаэлян утер нос тем, кто срезает пружины на авто и ездит на заниженных машинах. Он сварил для своей «Приоры» новые колеса - высотой почти три метра! Это в разы больше, чем у комбайна. На них ушло около 400 килограммов металла и полтора месяца работ. И в итоге машину с 72 дисками выкатил за пределы своей автомастерской. Привез в центр Краснодара на манипуляторе - чтобы людям показать. А потом прокатился на ней со скоростью 10 км в час.

- Автовладельцу грозит административный штраф за внесение нерегламентированных технических изменений в свое транспортное средство, - заявил после того, как видео появилось в сети, официальный представитель УМВД РФ по Краснодару Артем Коноваленко. – Ему также выпишем предписание вернуть все, как было. Сейчас устанавливаем личность владельца.

Краснодарец поставил на "Приору" диски 72 размера.

- А я не скрывался, - улыбается Ваган. – И полиция ко мне уже приходила. Выписала штраф – 500 рублей. Я его уже заплатил. Еще велели снять колеса. Скоро это сделаем. Но они останутся, и их в любой момент можно будет поставить, это не проблема.

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- Все свои "Приоры" занижают, а я решил завысить, - улыбается 27-летний Ваган Микаэлян из Краснодара.

Владелец автосервиса в Краснодаре полтора месяца собирал новые колеса для своей "ласточки". И вот представил ее в центре города (продолжение)

ИСТОЧНИК KP.RU

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