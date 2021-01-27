В Краснодаре строительство Яблоновского моста могут закончить к 2023 году

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В краевом центре строительство Яблоновского моста могут закончить к началу 2023 года, то есть на год раньше намеченного ранее строка. Это станет возможным при увеличении финансирования из федерального бюджета.

- В государственной программе стоит 2024 год, но при более быстром выделении финансирования из федерального бюджета будем стремиться завершить все к началу 2023 года, — сообщил заместитель министра транспорта Краснодарского края Александр Писаренко на сессии ЗСК.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в 2020 году на возведение Яблоновского моста, который является межрегиональным и важным путепроводом для обоих субъектов – Краснодарского края и Адыгеи, было выделено 490 млн рублей. Дополнительные средства Министерство транспорта РФ планирует разбить тремя траншами и в общей сумме направить еще 800 млн рублей для ускорения строительства моста.

В планах из федеральной казны выделить Кубани на строительства Яблоновского моста в 2021 году – 200 млн рублей, в 2022 - 400 млн рублей и в 2023 – еще 200 млн рублей.