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В центре Краснодара трамвай сошел с рельсов. Это случилось на пересечении улиц Московской и Островского.

- С рельсов сошел трамвай нулевого маршрута, - сообщают очевидцы.

В данное время специалисты выясняют причину происшествия. По предварительным данным, возможно, произошел обрыв контактного провода.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодаре трамвай сошел с рельсов на Дмитриевской дамбе. На месте образовалась пробка. Специалисты через час восстановили движение. Всеми виной оказался посторонний предмет, который оказался в канавке трамвайного рельса.

Напомним, что временный нулевой трамвайный маршрут ввели для работ по переустройству разворотного кольца на пересечении улиц Московской и Солнечной. Там в ночь на 16 января начали тянуть новую трамвайную ветку.