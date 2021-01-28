В Сочи установили легендарную пушку-памятник

Фото: gazdep.ru

В сочинском селе Пластунка установили необычный памятник — легендарную дивизионную пушку Д-44. На курорт ее доставили из поселка Щучье Курганской области.

- В октябре 2020 года образец 85-милиметровой пушки с заводским № 3259 был выведен из состава Вооруженных сил РФ и списан в установленном порядке. – сообщает ресурс gazdep.ru — Затем ее направили в Сочи.

Фото: gazdep.ru

Знаменитая пушка состояла на вооружении армий стран-участниц Варшавского договора и поставлялась на экспорт. Она до сих пор находиться на вооружении армии России.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в сочинское село Измайловка по просьбам жителей привезли настоящий танк Т-62. Боевую машину установили на сельском мемориале, посвящённом подвигу героев Великой Отечественной войны. Танк привезли в Сочи из Ростовской области, где боевая техника длительное время находился на хранении.