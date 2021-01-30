В Сочи оборудуют платные прибордюрные парковки для 2,6 тысяч автомобилей

Фото: sochi.ru.

В Сочи планируют создать сеть уличных прибордюрных парковок. О нововведении шла речь на рабочем совещании в мэрии. Платные парковочные пространства намечено сделать во всех четырёх районах курорта. Они будут рассчитаны на 2660 машиномест.

– Данная мера позволит разгрузить улично-дорожную сеть Сочи от хаотично припаркованных машин и увеличить пропускную способность проезжей части, – прокомментировал мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Уже определены 38 дорог, где на прибордюрной части возможно выделение парковочных мест.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что работы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году в Сочи были завершены с большим опережением планируемых сроков. На курорте обновили 85 улиц.