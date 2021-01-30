Андрей Столяров назначен врио главы федеральной территории «Сириус»

Набережная "Сириуса"

Андрей Столяров назначен временно исполняющим обязанности главы федеральной территории «Сириус». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ вступил в силу со дня его подписания, 30 января.

«Назначить Столярова Андрея Олеговича временно исполняющим обязанности главы федеральной территории «Сириус» до назначения главы администрации федеральной территории «Сириус», - говорится в указе.

Напомним, что до нового назначения, с 2019 года, Андрей Столяров является генеральным директором Фонда «Инновационный научно-технологический Центр «Сириус».

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что появление в Сочи поселка «Сириус» не отразится на местных жителях. По словам администрации, горожане могут получить ряд преимуществ, в том числе и бытовых.