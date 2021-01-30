Фото пресс-службы СУ СК России по Краснодарскому краю

Фигуранта по делу о кровавой перестрелке под Анапой арестовали на два месяца. Он подозревается в убийстве одного мужчины и покушении на трех. Мужчину Анапский районный суд арестовал на весь срок предварительного следствия.

- Фигурант уголовного дела об убийстве 34-летнего мужчины, покушении еще на трех человек и незаконном обороте оружия арестован на весь срок предварительного следствия, то есть на два месяца, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Полицейские утром 29 января задержали 33-летнего подозреваемого в вооруженном нападении под Анапой. Его поймали в селе Возрождение Геленджика вместе с 34-летним другом. Вычислили стрелков по машине.

События разворачивались вечером 28 января. В хуторе Заря, что под Анапой, 33-летний мужчина стрелял из пистолета на поражение в четырех мужчин. В результате один - убит, еще трое от 30 до 39 лет - в реанимации. Подозревают, что причиной перестрелки под Анапой мог стать криминальный конфликт.