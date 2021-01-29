Задержан зачинщик кровавой перестрелки под Анапой

Фото пресс-службы СУ СК России по Краснодарскому краю

Полицейские утром задержали 33-летнего подозреваемого в вооруженном нападении под Анапой. Его поймали в селе Возрождение Геленджика вместе с 34-летним другом. Вычислили стрелков по машине.

- Благодаря грамотно спланированным следственным действиям при оперативной поддержке полицейских фигурант удалось найти и задержать. В настоящее время подозреваемый допрашивается, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

33-летний Асан Асанов арестован

Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося. Назначено проведение судебно-медицинской и баллистической экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

- Известно, что один из задержанных ранее был судим за грабеж и мошенничество. Стоит отметить, что при обыске у мужчин нашли два пистоле с боеприпасами без разрешающих документов, - добавили в ГУ МВД России по региону.

Напомним, после перестрелки следователи возбудили уголовное дело об убийстве 34-летнего мужчины, покушении еще на трех мужчин и незаконном обороте оружия.

34-летний Оганес Янцецян, расстрелявший под Анапой четверых, тоже задержан

События разворачивались вечером 28 января. В хуторе Заря, что под Анапой, 33-летний мужчина стрелял из пистолета на поражение в четырех мужчин. В результате один - убит, еще трое от 30 до 39 лет - в реанимации. Подозревают, что причиной перестрелки под Анапой мог стать криминальный конфликт.

Ранее "Комсомолка" публиковала фото жертвы перестрелки под Анапой. Мужчина несколько часов пролежал на обочине. Погибшим оказался 34-летний Павел К, друзья рассказали, что у мужчины остались жена и двое маленьких детей.

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