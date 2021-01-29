Судим за аферу и по уши в долгах: Что известно о зачинщике кровавой перестрелки на поминках под Анапой

34-летний Оганес Я., расстрелявший под Анапой четверых, задержан.

28 января в маленьком хуторе Заря под Анапой проходили похороны 69-летнего пенсионера. После прощания в доме, где ранее жил пожилой человек собралась родня и друзья. Пока вспоминали об усопшем, между собравшимися начал конфликт, который и привел к кровавой перестрелке.

Уж что не поделили мужчины, неизвестно, сейчас в этом разбираются правоохранители. Не исключено, что причиной стали «разборки» криминальных элементов.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», на месте скончался 34-летний житель поселка Сукко Павел К. Он получил выстрел в грудь и голову. Спасти врачи его просто не успели. Известно, что ранее убитый был судим за кражу, хулиганство, незаконные хранения оружия и наркотиков.

У убитого ранее были судимости. Фото: пресс-службы СУ СК России по Краснодарскому краю

Кроме того, в реанимацию городской больницы Анапы доставили 30-летнего местного жителя Андраник А., которому пули попали в грудь и левую ногу. У мужчины за спиной немало судимостей за грабеж, избиение людей, ко всему прочему он еще и злостный неплательщик алиментов.

- Вместе с ним доставили и 39-летнего анапчанина Владимира М. с проникающим огнестрельным ранением в живот, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» источник в больнице. - Не увернулся от выстрела и 33-летний Денис Н., который получил сквозное ранение передней брюшной полости.

Задержали стрелка и дружков, которые ему помогали скрыться, быстро – повязали их ночью. Поймали в селе Возрождение Геленджика вместе с 34-летним другом. Вычислить удалось по машине.

- По подозрению в совершении преступления задержан 33-летний Оганес Я. Он - местный житель, официально не трудоустроен, говорит, что перебивается случайными заработками. При этом ранее он отсидел за мошенничество и грабеж, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

34-летний Оганес Я., расстрелявший под Анапой четверых, задержан.

А еще мужчина по уши в долгах – на нем висят долги на сумму больше полумиллиона рублей.

У задержанного стрелка - крупные задолженности.

Кроме того, за рулем еще одной машины, которая скрывалась с места преступления, находился 32-летний Асан А. из станицы Анапской. Информации о том, что он доставлен в отдел, пока нет. Вместе с ним ехал и 34-летний Энвер Э. из Геленджика - его задержали. По некоторым данным, у дружков стрелка были нелады с законом.

С места преступления скрылся и Асан А., но информации о его задержании нет.

- Стоит отметить, что при обыске у мужчин нашли два пистоле с боеприпасами без разрешающих документов, - добавили в ГУ МВД России по региону.

Ранее "Комсомолка" публиковала фото жертвы перестрелки под Анапой. Мужчина несколько часов пролежал на обочине. Погибшим оказался 34-летний Павел К, друзья рассказали, что у мужчины остались жена и двое маленьких детей.

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