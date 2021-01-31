В Новороссийске спасатели вытащили из моря мужчину

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Спасателям города-героя ночью поступило сообщение о том, что в районе Морского вокзала в воду с парапета упал молодой человек. Отряд оперативно выдвинулся на место.

- Спасатели выехали к морю и при помощи альпснаряжения и физической силы вытащили парня на сушу. Его отогрели и отвезли домой, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» начальник МБУ ПАСС «Служба спасения» Алексей Одеров.

Мужчина от медицинской помощи отказался, пояснив, что чувствует себя хорошо.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что спасатели вытащили из моря трех тонущих мужчин. Первый мужчина решил искупаться, но из-за сильного подводного течения и высоких волн самостоятельно на берег выплыть не смог, - говорят спасатели - К нему в воду прыгнул второй человек, за ним - третий.