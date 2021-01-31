В Краснодаре полицейские раздали медицинские маски на несанкционированной акции

Скриншот с видео

В краевом центре на улице Красной полицейские выдавали маски участникам несанкционированного митинга и просто прохожим. Стражи порядка просили соблюдать меры безопасности и напоминали о незаконности акции 31 января. То, как люди в форме раздают голубые медицинские повязки, попало на видео.

- Возьмите маску. Это бесплатно, - говорит девушка в погонах.

- Давайте две, - просит парень и без проблем получает вторую повязку.

Как пояснили в ГУ МВД по Краснодарскому краю, полицейские раздавали маски на несанкционированной акции в качестве профилактики коронавируса.

Напомним, в мэрии Краснодара накануне напомнили о штрафах за участие в несанкционированных митингах. А также сообщили, что никаких заявок к ним не поступало на проведении акций и шествий.