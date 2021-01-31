В Краснодаре митингующие вытоптали газон возле краевой администрации

Фото: krasnay35

Возле администрации Краснодарского края участники несанкционированного шествия вытоптали газон и повредили памятник. В сети появились фотографии уничтоженной растительности. Сажать цветы и сеять травку здесь, судя по всему, будут по новой.

Фото: krasnay35

- Выходили за Алёшку - потоптали тут немножко. Результат «прогулки» в прошлое воскресенье у Красной, 35, - написали в одноименном с адресом Telegram-канале администраторы и опубликовали фотографии «лысых островков» и трещин на постаменте.

Фото: krasnay35

Ранее «Комсомолка» сообщала, что 31 января в краевом центре прошел уже второй несанкционированный митинг. В центр города в это воскресенье вышло в разы меньше людей, чем на акцию 23 числа. Но задержания были. Как все проходило, смотрите в нашем фоторепортаже.