Несанкционированный митинг 31 января 2021 года в Краснодаре: фото и видео

Несанкционированнная акция прошла в Краснодаре 31 января
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
Несанкционированный митинг 31 января прошел в краевой столице на улице Красной. В центр города в это воскресенье вышло в разы меньше людей, чем на акцию 23 числа.
Фото: Краснодарские известия
В колонне встречались и пожилые граждане
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
Несанкционированный митинг в Краснодаре
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
Если 23 января полицейские помогали участникам протестного шествия быстро переходить по пешеходным переходам, то сегодня поток прерывался из-за светофоров – людям приходилось ждать зеленого сигнала.
На перекрестках в краевом центре дежурили полицейские
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
Митинги также проходили в Анапе, Новороссийске, Геленджике, Армавире и других городах Кубани. В них тоже участников акции было значительно меньше.
Фото: Краснодарские известия
Несанкционированный митинг в Краснодаре
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
По предварительным данным, выписано несколько протоколов. Также в объективы камер попали задержания. На одном видео видно, как двое мужчин в гражданской одежде унесли на руках с акции парня за оцепление.
В толпе по Красной шло очень много молодежи
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
Стоит отметить, что протестная акция 31 января закончилась раньше, чем на прошлой неделе.
Несанкционированный митинг в Краснодаре
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
Несанкционированный митинг в Краснодаре
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
Несанкционированный митинг в Краснодаре
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
На Кубани считают недопустимым проведение незаконных акций с привлечением детей. Педагоги и общественники просили родителей не подвергать несовершеннолетних риску.
Фото: Краснодарские известия
Несанкционированный митинг в Краснодаре
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
Несанкционированный митинг в Краснодаре
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
Силовики на несанкционированном митинге в Краснодаре
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
Ранее «Комсомолка» сообщала, что полицейские раздали медицинские маски на несанкционированной акции. Также стражи порядка напоминали о том, что митинг не согласован.