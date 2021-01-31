Несанкционированный митинг 31 января 2021 года в Краснодаре: фото и видео

Несанкционированнная акция прошла в Краснодаре 31 января Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Несанкционированный митинг 31 января прошел в краевой столице на улице Красной. В центр города в это воскресенье вышло в разы меньше людей, чем на акцию 23 числа.

Фото: Краснодарские известия

В колонне встречались и пожилые граждане Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Несанкционированный митинг в Краснодаре Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Если 23 января полицейские помогали участникам протестного шествия быстро переходить по пешеходным переходам, то сегодня поток прерывался из-за светофоров – людям приходилось ждать зеленого сигнала.

На перекрестках в краевом центре дежурили полицейские Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Митинги также проходили в Анапе, Новороссийске, Геленджике, Армавире и других городах Кубани. В них тоже участников акции было значительно меньше.

Фото: Краснодарские известия

Несанкционированный митинг в Краснодаре Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

По предварительным данным, выписано несколько протоколов. Также в объективы камер попали задержания. На одном видео видно, как двое мужчин в гражданской одежде унесли на руках с акции парня за оцепление.

В толпе по Красной шло очень много молодежи Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Стоит отметить, что протестная акция 31 января закончилась раньше, чем на прошлой неделе.

Несанкционированный митинг в Краснодаре Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Несанкционированный митинг в Краснодаре Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Несанкционированный митинг в Краснодаре Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

На Кубани считают недопустимым проведение незаконных акций с привлечением детей. Педагоги и общественники просили родителей не подвергать несовершеннолетних риску.

Фото: Краснодарские известия

Несанкционированный митинг в Краснодаре Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Несанкционированный митинг в Краснодаре Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Силовики на несанкционированном митинге в Краснодаре Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Ранее «Комсомолка» сообщала, что полицейские раздали медицинские маски на несанкционированной акции. Также стражи порядка напоминали о том, что митинг не согласован.