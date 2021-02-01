Российская авиакомпания назвала самолет в честь Геленджика

Фото пресс-службы аэропорта Геленджик

Авиакомпания «Россия» назвала воздушное судно Superjet 100 с бортовым номером RA-89063 Геленджиком. Самолет будет летать по многим направлениям внутри страны.

- «Россия» назвала лайнер в честь одного из старейших курортов на Черноморском побережье России – Геленджика. Этот самолет имеет двухклассную компоновку и рассчитан на перевозку 87 пассажиров: 12 в бизнес-классе и 75 — в экономическом. Он будет летать на внутрироссийских линиях из московского аэропорта Шереметьево, чтобы обеспечить удобную стыковку как с собственными рейсами, так и с рейсами материнской авиакомпании «Аэрофлот», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе аэропорта Геленджик.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что аэропорт Геленджика обновит парк техники на 100 млн рублей. Всего планируется закупить порядка 30 позиций.