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В Краснодаре стартует строительство нового подземного перехода для пешеходов. Он появится на перекрестке улиц Московской и Петра Метальникова. Для начала строительства выполнены все необходимые подготовительные работы.

— Уже на этой неделе подрядчик начинает строительные работы подземного пешеходного перехода на перекрестке улиц Московской Петра Метальникова, — сообщил мэр Краснодара Евгений Первышов.

В мэрии напомнили, что за первую неделю масштабной стройки новой трамвайной линии на перекрестке улиц Солнечной и Московской на 42% выполнили работы по перекладке сетей канализации, продолжили демонтаж рельсов, шпал и опор на кольце.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в краевом центре началось строительство трамвайной линии на улице Московской. Работы стартовали в ночь на 16 января. Сроки несколько сместились из-за пандемии коронавируса, работы рассчитаны на девять месяцев.