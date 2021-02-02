Скрин видео: t.me/chp_sochi

В Сочи сгорел автомобиль. Пожар произошел в Адлере. В 17:54 диспетчер Сочинского пожарно-спасательного гарнизона получил инофрмацию о возгорании на улице Кирпичной.

- В 17:55 к месту вызова направлены пожарно-спасательные подразделения, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В 18:02 огонь был локализован, в 18:03 – пожар ликвидирован. На тушение пожара было привлечено шесть человек личного состава МЧС и две единицы техники.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в центре Краснодара ночью сгорел автомобиль. Инцидент произошел на улице Промышленной и попал в объективы камер жителей соседнего дома.

Очевидцы говорят, что авто загорелось на ходу, а пожарные прибыли к месту ЧП в считаные минуты.