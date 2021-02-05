В Сочи сгорел Rolls-Royce за 20 млн рублей

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В Сочи подожгли автомобиль Rolls-Royce. Автомобиль практически полностью сгорел. Он был припаркован у элитных ЖК на Курортном проспекте.

Специалисты оценивают стоимость авто в 20 млн рублей.

- По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

В Сочи часто горят автомобили. Буквально 2 февраля огонь уничтожил транспортное средство Адлере. В 17:54 диспетчер Сочинского пожарно-спасательного гарнизона получил информацию о возгорании на улице Кирпичной. В 17:55 к месту вызова направлены пожарно-спасательные подразделения.

В 18:02 огонь был локализован, в 18:03 – пожар ликвидирован. На тушение пожара было привлечено шесть человек личного состава МЧС и две единицы техники.