На Кубани ожидается мокрый снег и до 10 градусов мороза

Выпавший на выходных снег быстро растает Фото: Галина КОПЫЛОВА

В Краснодарском крае ожидается резкое похолодание. Ночные температуры могут достигать 7-10 градусов мороза.

- В связи с прохождением холодного фронта с 6 и 7 февраля ожидается налипание мокрого снега на деревьях и проводах, ухудшение видимости до 500 метров. На дорогах местами гололедица. Порывы ветра будут достигать 14 м/с. Температура воздуха в крае понизится до -10 градусов по ночам, а днем будет держаться на отметках от 1 до 6 градусов, - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» главный синоптик Кубани Светлана Попова.

8 февраля осадков уже не будет. А 9 февраля столбики на термометрах вытянутся до +16. Но оттепель придет всего на три дня, потом снова ударят морозы.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что самые сложные погодные условия ждут в горном кластере региона.