На известном лыжном курорте в Сочи во время катания погиб 20-летний мужчина

Фото мэрии Сочи

Не успели в Сочи обсудить штрафные санкции к любителям катания на «диких» горнолыжных трассах, как на курорте «Роза Хутор» случилась трагедия.

Спасатели обнаружили тело 20-летнего горнолыжника, катавшегося в нескольких сотнях метров от основной трассы.

Молодой человек упал на крутом и неприспособленном для катания склоне и получил несовместимые с жизнью травмы.

Как сообщается, катался он вместе с отцом, который в какой-то момент потерял сына из виду, и вызвал спасателей.

-Тело молодого человека было найдено в районе ручья Торчевский,- сообщает источник в экстренных службах Сочи.