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На Кубани с 8 февраля студенты вузов вернуться к очному обучению. Дистанционный режим будет только при выявлении случаев коронавируса. Такое решение принято министерством высшего образования.

- После снятия ограничений мы будем ждать две недели, затем проанализируем, как ситуация изменится, - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Татьяна Гречаная.

По ее словам, эта позволяет удерживать относительное благополучие по ковиду. Татьяна Гречаная напомнила, что вопрос о снятии следующих ограничений будут рассмотрен через две недели.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 5 февраля выросло на 185.