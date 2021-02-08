Для жителей Сириуса вход в парк могут сделать бесплатным

Фото: instagram.com/andrey_stolyarov_sirius

Врио главы Сириуса Андрей Столяров хочет сделать вход в зеленую зону федеральной территории бесплатной для местных жителей. Эту идею в ближайшее время он обсудит с руководителем парка.

- Позвонил Сергю Георгиевичу. Он оказался незаурядной личностью, - прошёл 38-ми летний (!) путь от лесника до директора Кавказского заповедника! Договорились о встрече. Хочу обсудить доступ в парк. Туристы туристами, а для жителей федеральной территории надо подумать о свободном входе. Для одних это достопримечательность, для других это дом, - написал на своей страничке в Instagram врио главы Сириуса Столяров.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что Андрей Столяров нашел подход к уличным гонщикам. Он просто перекрыл им дорогу своим авто. Поставил его прямо в центре круга, где ребята крутили «жука».