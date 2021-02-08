Кущевского пристава осудят за то, что она незаконно сняла арест с машины

Служительница закона помогла незаконно снять арест с машины.

Бывший кущевский пристав предстанет перед судом. В деле экс-служительницы закона одна статья, по которой она проходит обвиняемой. Ей вменяют злоупотребление должностными полномочиями.

Как считает следствие, 6 сентября 2018 года судебный пристав отменила арест. Ограничительные меры наложил коллега на КамАЗ должника. Что интересно, сотрудница знала о непогашенной задолженности мужчины, но все же решилась на преступление. Дело в том, что она планировала на этом заработать.

В тот же день владелец поспешил продать свою машину и успешно это сделал, получив за грузовик 500 тысяч рублей.

- Из-за этого возможность взыскания с него долга была утрачена, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю. - Сейчас следователи выясняют все обстоятельства преступления.

Экс-приставу грозит длительный тюремный срок.

Ранее стало известно об уголовном деле против главы налоговой инспекции Туапсинского района. У нее нашли 2,5 млн рублей и тоже заподозрили в злоупотреблении полномочиями.