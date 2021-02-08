В Сочи 8 и 9 февраля прогнозируют сильный дождь и ветер

В Сочи потеплеет Фото: Мария ЛЕНЦ

Жителей и гостей Сочи предупредили об ухудшении погоды. Городские службы переведены в усиленный режим работы.

- С 18:00 8 февраля до 18:00 9 февраля в Сочи ожидается усиление восточного, юго-восточного ветра с переходом на юго-западный, западный с порывами до 15-20 м/с. Утром и днем 9 февраля прольет дождь, местами сильный, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

Спасатели тем временем рекомендовали соблюдать все необходимые меры предосторожности, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями.

- При возникновении происшествий гражданам следует звонить по телефонам 101, 112, - добавили в мэрии.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что 9 числа ожидается резкое потепление, в регионе из-за растаявшего снега возможны подтопления улиц и дорог.