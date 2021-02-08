На Кубани детский сад закрыли на карантин из-за вспышки COVID-19

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Вспышка коронавируса произошла в детском саду в Отрадненском районе. Из-за выявленных случаев COVID-19 всех детей пришлось распустить по домам, а учреждение закрыть на карантин.

- 90 воспитанников дошкольного учреждения находятся на самоизоляции, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края.

Также известно, что закрыты 36 групп в 13 детских садах Краснодара и Туапсинского района, на карантине 25 классов в 24 школах Краснодара, Сочи, Геленджика, Туапсинского, Белореченского, Выселковского, Новопокровского, Динского, Мостовского и Павловского районов. В оперштабе отмечают, что на удаленке сейчас находится 0,1% школьников от общего числа.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что по данным на 8 февраля в госпитали Кубани попал 181 человек, семь из которых - дети. Умерших за сутки с подтвержденным COVID-19 – 16 пациентов.