На улице Красной включили отремонтированную подсветку

Скрин видео: t.me/krd_tipich_ru

В Краснодаре на улице Красной специалисты снова включили отремонтированную подсветку. На ее восстановление потребовалось несколько недель.

На улице Красной в краевой столице специалисты сняли несколько десятков неработающих шаров декоративного освещения. Основной массив работ - это около 100 светодиодных точек.

Иллюминация по улице Красной была сделана еще в декабре 2009 года. Это 52 перетяжки, на каждой - по 7 шаров.

- Параллельно прорабатывается возможность монтажа декоративной иллюминации на участке Красноармейской, а также части Чапаева, - напомнили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Главная улица кубанской столицы превращается в настоящую сказку, когда вечером начинают сверкать огни. Благодаря этому она стала узнаваема для многих туристов. Речь идет об участке Красной от Советской до Длинной.