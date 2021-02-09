На Кубани объявлено экстренное предупреждение по подъему уровня рек

Спасатели рекомендуют соблюдать все необходимые меры предосторожности, временно отказаться от отдыха у воды. Фото: Юлия БАРАНОВА

В Краснодарском крае объявлено экстренное предупреждение по подъему уровня рек. Неблагоприятный прогноз синоптики Краснодарском центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды дали на 9 и 10 февраля.

- На реках юго-западных, юго-восточных притоков реки Кубань, ожидаются резкие подъемы уровней воды, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. - Местами будут превышены неблагоприятные отметки.

Спасатели рекомендуют соблюдать все необходимые меры предосторожности, временно отказаться от отдыха у воды. Напомним, что в случае происшествия необходимо звонить по телефону - 101.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Сочи 8 и 9 февраля прогнозируют сильный дождь и ветер. В городе-курорте распространили штормовое предупреждение.