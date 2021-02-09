На Кубани ликвидируют последствия аварии в Усть-Лабинском районе

Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
На Кубани ликвидированы последствия аварии в Усть-Лабинском районе. Движение на данном участке осуществляется в штатном режиме.
- По состоянию на 07:00 автодорога Темрюк-Краснодар-Кропоткин свободна, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
По словам сотрудника пресс-службы, бензовоз перемещен на обочину, течи топлива нет.
К месту происшествия из Краснодара направлена лаборатория Росприроднадзора для замеров уровня загрязнения грунта нефтепродуктами.
В Главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю продолжает работу оперативный штаб.
Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что на Кубани при столкновении пяти машин один человек погиб, трое пострадали. ДТП произошло на автодороге Темрюк - Краснодар – Кропоткин.