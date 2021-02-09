Фото: admkrai.krasnodar.ru.

Краевая кадастровая палата напомнила о необходимости снимать с учета снесенные дома. Для это нужно знать, что поставить новый дом на кадастровый учет без этой процедуры будет невозможно. Кроме того, известно, что все сведения об объектах капитального строительства, которые стоят на кадастровом учете, передаются в налоговую инспекцию для начисления налога на недвижимость, и если не снять с учета разрушенный дом, то налог за него так и будет начисляться.

Для снятия объекта недвижимого имущества с учета в кадастре, необходимо будет представить следующие документы: паспорт, доверенность, если обращается не собственник, заявление установленного образца, акт обследования, подтверждающий прекращение существования объекта недвижимости.

- Такой акт обследования составляется кадастровым инженером по результатам осмотра разрушенного дома (сведения о кадастровых инженерах можно получить на официальном сайте Росреестра (rosreestr.gov.ru), в разделе «Реестр кадастровых инженеров»), - уточнили в пресс-службе Кадастровой палаты по Краснодарскому краю.

Правоустанавливающие документы нужны только в случае, если права на разрушенный объект возникли до 01.01.1998 и не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Кроме того, необходимо судебное постановление, если объект снимается с учета по решению суда.

Снять объект с учета в кадастре недвижимости можно, подав необходимый пакет документов и заявление. Это можно сделать на сайте Росреестра (rosreestr.gov.ru), но необходимо чтобы заявление было подписано электронной цифровой подписью (получить ЭЦП можно на сайте uc.kadastr.ru)

А также - в расположенном рядом многофункциональном центре.

Другой вариант - почтовым отправлением по адресу: ул. Сормовская, д. 3, Краснодар, 350018, но необходимо чтобы все бумаги были заверены нотариусом. Отправку корреспонденции надо осуществить заказным письмом с уведомлением и описанием вложения.

После снятия объекта недвижимости с учета заявитель получает на руки выписку о том, что объект не числится больше на учете в органах регистрации. Только после этого можно начинать на законных основаниях оформление документов и строительство нового жилья.