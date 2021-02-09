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В Сочи поджигатель Rolls-Royce стал фигурантом уголовного дела. Он обвиняется в умышленном повреждении имущества. Напомним, что в Rolls-Royce практически полностью сгорел. Он был припаркован у элитных ЖК на Курортном проспекте.

- В преступлении подозревается 49-летний приезжий из Новосибирской области, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Правоохранители задержали фигуранта и доставили его в отдел для дальнейшего разбирательства. При проверке также установлена причастность мужчины к поджогу грузового автомобиля марки КамАз в Адлерском районе.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, в Сочи сгорел Rolls-Royce за 20 млн рублей. ЧП произошло рядом с элитным ЖК.