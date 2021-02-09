В Сочи закрыли аптеку, которая работала без лицензии

Фото: genproc.gov.ru

В Сочи запрещена деятельность аптеки, работавшей без лицензии на фармацевтическую деятельность. Это сделано по требованию прокуратуры после проверки в Адлерском районе курорта.

- Проверка выявила грубые нарушения законодательства в ООО «Ультра Фарм», которое продавало лекарства, не имея лицензии на фармацевтическую деятельность, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краевой прокуратуры.

По решению суда аптека закрыта до поучения необходимых документов. Кроме того, арбитражный суд Краснодарского края организация привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ «Предпринимательская деятельность без специальной лицензии». Сумма штрафа - 40 тыс. рублей.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что аптеки региона оштрафуют за повышение цены на медицинские маски. Антимонопольная служба пошла по сетям с проверкой.