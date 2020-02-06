Аптеки Кубани оштрафуют за повышение цены на медицинские маски

В Краснодарском крае не зафиксированы случаи заболевания коронавирусом. В тоже время на Кубани предпринимают все меры, чтобы предотвратить возможные угрозы проникновения заразы. А именно, были обследованы все пассажиры, которые вернулись из Китая с признаками простуды. Таких в регионе оказалось 15 человек. Но у них нашли грипп и ОРВИ.

Но жители Кубани, несмотря на то, что вируса в регионе нет, стали скупать медицинские маски. И выяснилось, что в некоторых аптеках их уже нет, а в тех, где есть – завышены цены. За одну маску просят от 10 до 50 рублей. Тогда как раньше она стоила от 2 рублей.

В эфире радио «КП» владелец трех аптек в Краснодаре заявил, что это не сети завышают цены, а поставщики. Врач и юрист Николай Чернышук ответил ему, что владельцы аптек должны разбираться внутри своей бизнес-цепочки, а не вешать проблему на потребителей.

И если в частных аптеках цены повышают как хотят, то в государственных ее сдерживают.

- У нас имеется достаточный зaпас медицинских масок и противовирусных средств, - сказал первый замгендиректора МУП «Краснодарское городское аптечное управление» Азамат Хамерзоков. - Еще в начале января мы закупили большую партию масок - отечественных, китайских и немецких. Цены на них - от 2,5 до 15 рублей за штуку. Все зависит от производителя. Самые дорогие немецкие. И в ближайшее время мы пока не планируем закупать еще, имеющихся хватит на месяц точно.

И чтобы аптеки не наживались на потребителях, в администрации края решили бороться с нерадивыми сетями.

- Это искусственный ажиотаж и нельзя допустить его разрастания. К аптекам, спекулирующим на желании людей защитить себя, будут применяться самые строгие меры, - сказала вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

Поэтому все кубанские аптеки проверят - завышают ли они цены на медицинские маски. Если антимонопольная служба выявит нарушения, сети ждут крупные штрафы - от 1 до 15% от оборота.

А в антимонопольной службе тем временем ведут еженедельный мониторинг цен на медицинские маски. Жалобы просят присылать по электронной почте to23@fas.gov.ru или по адресу: 350020, Краснодар, ул. Коммунаров, 235.

КОНКРЕТНО

В этих аптеках Краснодара точно есть маске

Аптеки - государственные

Аптека №1, ул. Калинина/им. Тургенева, 235/20.

Аптека №3, ул. Ставропольская, 85.

Аптека №5, ул. Промышленная, 33.

Аптека №4, ул. им. Гоголя, 66/ул.Красная, 64.

Аптека №6, ул. Рашпилевская, 183. Круглосуточно.

Аптечный пункт №29 Аптеки №6, ул. Рашпилевская, 179.

Аптека №8, ул. им. Янковского, 30/ул. им. Гоголя, 92.

Аптека №12, ул. им. Евдокии Бершанской, 139.

Аптека №15, ул. Красная, 172.

Аптека №16, ул. Сормовская, 14.

Аптека №17, ул. им. Атарбекова, 40.

Аптека №18, ул. им. Евдокии Бершанской, 3.

Аптека №13, ул. Офицерская, 43.

Аптечный пункт №2 Аптеки №13, ул. Силантьева, 76/1 (Поликлиника №13)

Аптека №396, ул. Рашпилевская, 343.

Аптечный пункт №17, ул. Яна Полуяна/им. Скрябина, 47/2.

Аптечный пункт №18, ул. Кубанская Набережная, 37/11.

Торговый киоск №11 Аптеки № 3, площадь Победы, 1(перинатальный центр, ул. Захарова,63)

Аптека №317, станица Елизаветинская, ул. Комсомольская, 22

Аптека №318, ул. Ставропольская, 137.

Аптека №418, ул. Трудовой Славы, 24.

Аптека №504, ул. Ставропольская, 217.

Аптека №505, ул. им. Селезнева, 76.

Аптека №506, ул. Уральская, 168.

Аптека №508, ул. им. 40-летия Победы, 146/10.