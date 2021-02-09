Автомобиль судьи из Краснодарского края, который фигурирует в смертельном ДТП, отправили в Москву

Автомобиль судьи поехал на экспертизу в столицу

«Land Cruiser» судьи Краснодарского краевого суда Юрия Захарчевского, который 7 апреля 2020 года протаранил велосипедиста Даниила Юханова, арестован и отправлен на экспертизу.

- В Главном управлении СК РФ, куда передали дело, полностью удовлетворили ходатайство защиты о переносе автоэкспертизы из Ростова-на-Дону в Москву, - сообщил "КП" - Кубань" адвокат семьи погибшего мужчины Алексей Иванов. - Это позволяет рассчитывать нам на большую объективность.

Напомним, 29-летний мужчина ехал в аптеку, когда сзади в него резко воткнулся судейский автомобиль. От удара он отлетел на несколько метров и подняться уже не смог. К парню подбежали прохожие, а водитель внедорожника дал по газам. От многочисленных травм молодой мужчина почти сразу впал в кому. Спустя четыре месяца он умер в больнице, не приходя в сознание.