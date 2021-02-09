В Сочи возобновила работу канатная дорога в Дендрарии

Фото: instagram.com/npsochi

В Сочи снова заработала канатная дорога в Дендрарии. Сегодня, 9 февраля, ее останавливали из-за непогоды.

- Из-за сильного ветра пришлось остановить канатную дорогу, - сообщалось на сайте парка.

Однако вскоре она возобновила свою работу.

Напомним, февральская погода на Кубани в этом году бьет рекорды. На прошлой неделе было приятное тепло, которое больше напоминало лето. Как вдруг начались другие крайности - обрушился снегопад, а отметки на термометре рухнули вниз. Но на этом погода свои капризы показывать не прекратила - уже 9 февраля пойдет дождь, в ближайшую неделю температура начнет расти, а к выходным снова ударит мороз. Синоптики говорят, что ожидаются перепады в 20 градусов. «КП» - Кубань» узнала, насколько вреден для здоровья температурный скачок и кто в группе риска.