В Краснодаре погибла 15-летняя девочка, выпав из окна

Девочку не смогли спасти

В Краснодаре, 8 февраля, погибла 15-летняя школьница. Тело девочки нашли у многоэтажки на улице Марины Цветаевой.

- Обстоятельства гибели устанавливаются, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, в Крымском районе 22-летний мужчина избил своего пасынка.Эта жуткая история произошла в станице Нижнебаканской Крымского района края. К частному дому на улицу Чапаева вызвали скорую.

Сейчас следователи разбираются в ситуации. На отчима-тирана уже завели уголовное дело по ч.2 ст.111 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью". Парня уже заключили под стражу.